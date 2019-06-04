«Власть отключила аналог, а деньги на тарелку не дает»: кто из свердловчан остался без цифрового ТВ

В Свердловской области более 400 населенных пунктов не попали в зону цифрового вещания. В общей сложности 97 тысяч жителей, чтобы не остаться без телевидения после отключения аналога, должны были приобрести весьма недешевое спутниковое оборудование. Большинство свердловчан согласились на эти условия, хотя многие считают, что власть должны была компенсировать их расходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вне покрытия ЦЭНТВ оказались как крупные поселки Махнево, Пелым, Гари, Левиха, Висим, так и отдаленные деревни, где живет всего несколько человек. Кроме того, в 46 муниципалитетах из-за особенностей рельефа цифровой сигнал ловит не везде, а только в домах, расположенных на высоких местах. Но не все жители понимают это и возмущаются лишним тратам.

«Почему в других районах все есть, а у нас опять ничего??? Почему я должен покупать спутниковую тарелку, а житель другого района смотрит 20 каналов ТВ бесплатно??? Спросите, чего нет в Махневском МО, нет работы, предприятий, совхозов, медицины, дорог, а сейчас еще не будет и телевидения!!! Скоро с такими темпами роста отключат и электричество», – написал житель Махнево Юрий Егоров в тематическом паблике в «Вконтакте».

Стоимость оборудования действительно высокая по меркам жителей деревень – от 3,9 до 5 тысяч рублей у разных операторов, плюс 1,5 тысячи рублей за настройку. Частичную компенсацию (90%) за покупку тарелки или антенны могут получить только малоимущие граждане. Для этого они должны написать заявление в минсоцполитики и приложить чек. К 3 июня в министерство поступило более 800 обращений, хотя под критерии малоимущих в области подпадают свыше 43 тысяч человек. Выплаты компенсаций будут производиться до конца года.

«В Махнево осталось 55 домовладений, не подключенных к спутниковому вещанию. Где-то живут верующие, где-то жители просто не имеют спутникового оборудования. Три дома отключены от электричества. Есть и граждане, ведущие асоциальный образ жизни, им не до телевидения. Остальные 1462 домохозяйства подключились. Хотя было много недовольных. Жители считают, что раз власть отключает аналоговое вещание, то должна и покрывать расходы на покупку нового оборудования», – сообщил РИА «Новый День» глава поселка Александр Анутин. К слову, в социальных учреждениях таких проблем не возникло. Например, в детском приюте Махнево спутниковую тарелку поставили 3-4 года назад, так что там и не заметили отключение аналога.

В других районах Свердловской области отмечают, что жители заблаговременно подготовились к переходу. В некоторых поселениях плохо было и с аналоговым сигналом, так что люди приобрели спутниковые тарелки несколько лет назад. Часть территорий, которые по данным свердловских связистов не попадают в зону ЦЭНТВ, на самом деле отлично ловят сигнал из других регионов. К примеру, в селе Заводоуспенское в Тугулымском округе, где проживают около 1200 человек, смотрят телевизор благодаря цифровому сигналу из Тюменской области.

«Мы заранее готовились к переходу и проводили подомовые обходы еще в прошлом году, так как изначально была информация об отключении аналога с 1 января. В поселке Ертарский две недели назад оставались неподключенными около 10 человек. Думаю, сейчас этот вопрос уже решился. Никто из жителей не жаловался в администрацию на то, что остался без телевидения», – рассказала РИА «Новый День» замглавы администрации Тугулымского округа Наталья Постникова.

Напомним, Свердловская область полностью перешла на цифровое телевидение с 3 июня. В России остается еще 21 регион, где сохраняется аналоговое вещание – оно будет отключено 14 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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