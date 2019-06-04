Кобылкин ликвидирует управление Росприроднадзора по УрФО

Глава минприроды РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ, который упраздняет управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по федеральным округам. Вместо этих подразделений у Росприроднадзора теперь будут новые единицы – межрегиональные управления, которые будут включать по два или больше субъектов РФ. Всего в России появится 32 новых органа. Это сделано для сокращения числа чиновников в пользу расширения штата инспекторов, сообщает пресс-служба министерства.

Ближайшие два месяца ведомства будут работать по-старому, однако с 1 августа этого года уже должны быть созданы новые структурные единицы. Какая из них будет отвечать за Свердловскую область, пока неизвестно – в управлении Росприроднадзора по УрФО не берут трубку.

Окружной департамент Росприроднадзора на Урале возглавляет Борис Леонтьев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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