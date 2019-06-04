Свердловчанка, лягнувшая полицейского, получила полгода условно

Суд вынес приговор жительнице Качканара, которую признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Инцидент произошел в феврале этого года. Жители многоэтажки пожаловались в отделение МВД на наркоманский притон, по адресу выехал наряд полиции.

«На месте происшествия находилась подсудимая с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, в квартире был обнаружен сверток – предположительно с наркотическим веществом. Сотрудники полиции приняли решение доставить женщину в отдел», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Однако жительница города, уже находясь перед дверью участка, передумала и лягнула полицейского, «причинив ему физическую боль».

На суде женщина полностью признала вину, раскаялась, ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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