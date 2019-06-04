В Свердловской области на сутки продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области еще на сутки продлили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, 5 июня в регионе сохранятся сильные дожди и ветер скоростью до 25 метров в секунду. Ожидается также град.

По сообщению синоптиков, погода поменяется к пятнице. В Росгидрометцентре России сообщают, что в этот день выглянет солнце, воздух прогреется до +20 градусов. Такая же погода ожидается в выходные, а на следующей неделе на Урал снова вернется жара.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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