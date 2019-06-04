Фальшивый газовик напал на настоящих и брызнул в них из газового баллончика

Двух женщин-слесарей АО «Екатеринбурггаз» экстренно госпитализировали после нападения самозваного коллеги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе горгаза, инцидент произошел в доме №15 по улице Советская в Екатеринбурге.

Неизвестный мужчина в спецодежде обманом вошел в квартиру пенсионерки, представился сотрудником «Екатеринбурггаза» и стал менять кран над газовой плитой. За свои услуги он запросил 2 тысячи рублей, сообщив, что в противном случае выпишет женщине штраф в 5 тысяч рублей. Но бдительная соседка – старшая по дому – заподозрила неладное, решив проверить личность мужчины. Она обратилась за помощью к бригаде слесарей АО «Екатеринбурггаз», которые как раз работали в соседних квартирах. Как выяснилось, подозрительный молодой человек не имеет никакого отношения к АО «Екатеринбурггаз».

Слесари Екатерина Шушарина и Елена Тимофеева немедленно вызвали полицию, но злоумышленник распылил им в лицо газовый баллончик и сбежал.

Слесарей госпитализировали с ожогами глаз и ушибами. Пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду. Все они написали заявление в полицию.

«Екатеринбурггаз» еще раз призывает горожан к бдительности. «Не поддавайтесь, если люди в спецовке попытаются убедить вас немедленно заменить или установить дорогостоящее газовое оборудование. Сотрудники «Екатеринбурггаз» во время технического обслуживания газового оборудования выписывают предписания, после чего потребители сами вызывают слесаря, имеющего допуск к газоопасным работам», – напоминают газовики.

В городской полиции сообщили, что отдел полиции №3 УМВД России по г.Екатеринбургу уже проводит проверку по факту инцидента. «Пострадавшие обратились с заявлением в полицию, направлены на прохождение судебно-медицинского обследования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в полиции.

Екатеринбург, служба информации

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