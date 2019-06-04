Урбанист позвал горожан обсудить вырубки в Зеленой Роще

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов пригласил горожан обсудить ситуацию вокруг проекта благоустройства Зеленой Рощи, который предусматривает вырубку деревьев. «Против этого проекта удалось собрать три тысячи подписей, десятки профессиональных проектировщиков подписали письмо с просьбой изменить проект. Но администрация города проблемы как будто не видит. И поэтому Владимир пригласил встретиться в Зеленой Роще во вторник, 4 июня, в 19:00, чтобы обсудить, что же делать дальше в этой ситуации», – сказано в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в фейсбуке.

Владимир Злоказов подтвердил «Новому Дню», что встреча состоится, как и запланировано, в 19:00 в Зеленой Роще, несмотря на испортившуюся погоду.

Екатеринбург, Елена Сычева

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