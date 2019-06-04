В выходные закроется движение трамваев на проспекте Ленина

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка начался ремонт трамвайных путей. Дорожники будут менять рельсы и шпалы, а затем уложат новое асфальтовое покрытие.

В связи с этим в ближайшие выходные «Гортранс» закроет движение трамваев от улицы Луначарского до улицы Московская. Ограничения будут установлены 7 июня с 23.00 до 6.00 10 июня. В течение этого периода движение транспорта будет направлено в объезд – по проспекту Ленина, улицам Пушкина, Первомайской, Карла Либкнехта, Мамина-Сибиряка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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