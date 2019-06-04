В сквере у театра драмы снова ОМОН – из-за несогласованного пикета

Екатеринбургский юрист Иван Волков намерен провести вечером в сквере у театра драмы пикет, несмотря на запрет, выданный министерством общественной безопасности Свердловской области. Мероприятие запланировано на 18:30. В сквере уже замечены сотрудники полиции и ОМОН.

«Сейчас нахожусь возле здания УВД Екатеринбурга, иду к Кулагину общаться по пикету, который сегодня пройдет в сквере у театра драмы в 18:30. Законному пикету, по которому уведомление было подано 29 мая и по которому министерство общественной безопасности решило учудить и не согласовать нам проведение. Это полная ерунда и беззаконие, я полагаю. Они считают, что нами не были в уведомлении указаны подписи уполномоченных лиц, а их семь. Говорят, мы вам отказываем в проведении мирного законного пикета. Они попались на нашу уловку. Что мы сделали? Мы в уведомлении намерено не указали подписи всех уполномоченных лиц, а только одного, чтобы они не поменяли нам площадку и не отправили куда-нибудь на Химмаш. Ну что ж, изучайте статью 31 Конституции и 54-ФЗ «О митингах, пикетах и шествиях». Мы провели консультации с бывшими судьями облсуда, с юристами, 100% пояснили, что пикет законен», – сказал Волков в видеообращении на фейсбуке.

Ранее МОБ через пресс-службу администрации Екатеринбурга уведомило, что мероприятие не согласовано. «Информация по вечерней акции в сквере у театра драмы. В связи с тем, что при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия были допущены нарушения, министерством общественной безопасности Свердловской области в адрес организатора было направлено предложение об устранении несоответствий. На него организатор акции не ответил и продолжил агитацию, распространяя информацию о дате, времени и месте мероприятия. Министерство указало инициатору акции на недопустимость нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Кроме того, о подготовке к проведению публичного мероприятия в нарушение установленного порядка их проведения уведомлены органы прокуратуры», – сообщили в мэрии.

На прилегающей к скверу территории сейчас находятся 9 машин полициии, 3 машины ОМОНа.

Из гуляющих в сквере 3 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

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