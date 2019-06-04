Екатеринбурге встал в 10-балльные пробки, а такси взвинтили цены

В Екатеринбурге к вечеру начался дождь и сильно похолодало, как и обещали синоптики. Ближе к концу рабочего дня движение на дорогах оказалось сильно затруднено – согласно сервису «Яндекса», пробки оцениваются в 10 баллов.

Ситуацию осложняет не только погода, но и дорожные ремонты, которые проходят по всему городу, в частности, на проспекте Ленина возле учебного корпуса УрФУ, возле моста на пересечении Восточной и Малышева, на мосту у «Калины», на Макаровском мосту, на Сибирском тракте, на улице Патриса Лумумбы. Кроме того, сообщается о нескольких ДТП на разных участках города.

Цены на такси сильно взлетели из-за повышенного спроса. Поездка от ТРЦ «Гринвич» до Уралмаша на автомобиле «Яндекс.Такси» класса «эконом» будет стоить около 550 рублей, до ЖБИ – примерно 500 рублей, до сквера у театра драмы – 400 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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