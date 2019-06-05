Екатеринбург снова во власти стихии: падают деревья, с балконов срывает перила (ФОТО)

В Екатеринбурге продлено штормовое предупреждение: в городе второй день идут дожди с сильными порывами ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, серьезных ЧП на системах жизнеобеспечения ночью не было, только кое-где кратковременные отключения энергоснабжения. О пострадавших также информации нет.

Однако сами горожане сообщают о существенных для них неприятностях: например, во дворе дома № 29 по улице 40 лет ВЛКСМ упало дерево, повредив три машины. Об этом сообщает портал «Инцидент. Екатеринбург». Также падения деревьев замечены на улице 40-летия Октября и Гагарина.

А с балкона верхнего этажа 9-этажного жилого дома в переулке Красном мощным ветром сдуло часть установленных на нем конструкций. Одни упали на землю (к счастью, никого не задев), вторые продолжают раскачиваться перед окнами жильцов восьмого и седьмого этажей.

Екатеринбург, служба информации

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