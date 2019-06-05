«Газэкс» заплатит жительнице Нижней Салды 2,4 миллиона за сгоревшую квартиру

Жительница Нижней Салды отсудила у АО «Газэкс» компенсацию за пожар, которые сотрудники компании устроили в ее квартире. На восстановление жилища и имущества она решением суда получит 2,4 миллиона рублей, плюс 20 тысяч на компенсацию морального вреда и 10 тысяч за проведение экспертизы. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Огонь уничтожил трехкомнатную квартиру жительницы Нижней Салды 18 января этого года. На кухне работали двое сотрудников «Газэкса» и стажер – они меняли кран. Но газ при этом не отключили. Кухня вспыхнула, пламя охватило почти всю квартиру. Люди не пострадали, но, по сообщениям в соцсетях, погибли две кошки. Компания сразу признала, что это ее сотрудники, но позднее в «Газэксе» сообщили, что якобы женщина договор с компанией не заключала, мужчины работали в частном порядке.

Ранее в отношении сотрудников компании было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

Нижняя Салда, служба информации

Нижняя Салда. Другие новости 05.06.19

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