Бывшие руководители администрации города получат по 400 тысяч от ПАО «Банк Екатеринбург»

Бывшие руководители администрации Екатеринбурга получат денежное вознаграждение за исполнение обязанностей членов Совета директоров ПАО «Банк Екатеринбург» (полное название – ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк) в 2018-2019 гг. Об этом сообщает центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». В частности, по 400 тысяч рублей получат бывший первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко и бывший заместитель по вопросам организации управления Вадим Дударенко. В новый совет директоров банка они не вошли.

Зато туда вновь попали бывший председатель гордумы Евгений Порунов, сын первого мэра Екатеринбурга – Станислав Чернецкий, а также члены обновленной городской команды: замлавы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь, новый первый замглавы города Александр Ковальчик, новый замглавы по вопросам организации управления Игорь Сутягин.

Президентом Банка остался Сергей Викторов. Также в совете директоров остались заместитель председателя НО «Уральский банковский Союз» Евгений Болотин и директор ООО «Уралуглекомплект» Алексей Брижицкий.

Напомним, уральской столице в лице Департамента по управлению госимуществом еще со времен Аркадия Чернецкого принадлежит около 30% акций Екатеринбургского муниципального банка, а руководители мэрии традиционно входят в совет директоров. Например, в 2011 году, через несколько месяцев после ухода Аркадия Чернецкого в Совет Федерации председателем совета директоров банка стал его преемник в мэрии Александр Якоб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

В экологическом рейтинге регионов по итогам весны последней стала Свердловская область. / За четыре дня до Кольцово из Шереметьево не доехали 400 чемоданов. / «Газэкс» заплатит жительнице Нижней Салды 2,4 миллиона за сгоревшую квартиру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»