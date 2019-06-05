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Среда, 5 июня 2019, 11:02 мск

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Депутатам гордумы Екатеринбурга показали самую современную ТЭЦ (ФОТО)

Депутатам Екатеринбургской гордумы показали, как устроена самая современная ТЭЦ. Ранее они побывали на Свердловской и Ново-Свердловской теплоэлектроцентралях. Накануне депутаты осмотрели Академическую ТЭЦ – современную станцию на технологиях парогазового цикла.

Экскурсию для представителей ЕГД провел директор ТЭЦ «Академическая» Андрей Семенов. Он напомнил, что в феврале 2014 года был торжественно заложен первый камень, в 2016 году объект был введен в эксплуатацию, в 2017 году энергетики ПАО «Т Плюс» получили премию имени Татищева и де Геннина – в номинации «За заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства». По словам директора ТЭЦ, главные преимущества парогазовой установки по сравнению с традиционными паротурбинными – это более высокий КПД, меньший удельный расход топлива на единицу выдаваемой энергии, компактные размеры и экологичность.

Депутатам показали, как работает градирня, провели вдоль паровой турбины, объяснили, что происходит в центре управления ТЭЦ и как в химцехе проверяют показатели качества воды. Кстати, в ТЭЦ после очистки получается, как сказали энергетики, «суперчистый дистиллят». Этой водой напоили депутатов. Завершилась экскурсия в отделении с элегазом.

ТЭЦ расширяется, в скором времени она будет питать не только Академический, но и Вторчермет. Сейчас для жителей этого микрорайона источником теплоэнергии является построенная в середине прошлого века ТЭЦ-19.

«На сегодняшний день реализуется проект по реконструкции теплового узла Юго-Западного района. В этот проект входит строительство двух насосных станций. Сейчас строительство уже ведется. Первый пусковой комплекс – это строительство насосной станции на территории рядом с нашей станцией. Эта насосная станция позволит загрузить резерв мощности, который у нас еще есть. Второй пусковой комплекс – строительство теплотрассы от ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19. Третий пусковой комплекс – строительство насосной станции на территории ТЭЦ-19. Этот проект в первую очередь позволит распределить тепло ТЭЦ-19, это порядка 200 Гкал, на блок ПГУ. Эта нагрузка перейдет на ТЭЦ «Академическая», она будет питать Академический, Вторчермет, УНЦ и систему централизованного теплоснабжения Юго-Западного района», – рассказал Семенов. Строительство должно завершиться к концу этого года.

«Для нашего города «Академическая» – это гордость, технологический прорыв. Станция будет работать десятилетия, тут использованы современные технологии, самое уникальное оборудование. Такой объект дает возможность для дальнейшего развития территории, проект оптимизации теплового узла и намерение перевода нагрузки ТЭЦ-19 на Академическую – наглядное тому подтверждение», – отметил председатель комитета городской думы по ЖКХ Александр Колесников.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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