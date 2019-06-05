Шахтер из Карпинска по неосторожности погубил коллегу, прокатив его на погрузчике

Машинист шахтного погрузчика из Карпинска признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за нарушения правил безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР по Свердловской области, вечером 20 ноября 2017 года подсудимый возил металлоконструкции в транспортной тележке на участке подземного строительства. Монтаж свода противопожарного тамбура он выполнял вместе с проходчиком 1964 г.р., который по нормам безопасности должен был идти за погрузчиком. Несмотря на это, машинист разрешил коллеге сесть за его кабиной на ящик для инструментов. При движении тележка задела за бугор на поверхности горной выработки. Шахтный погрузчик сильно тряхнуло, проходчик упал под заднее левое колесо и погиб на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года.

Карпинск, Краснотурьинск, служба информации

Карпинск, Краснотурьинск. Другие новости 05.06.19

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