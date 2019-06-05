В Екатеринбурге запускают автобусные туры до Черного моря

На Северном автовокзале Екатеринбурга открылась продажа билетов на чартерные автобусные рейсы к курортам Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Первый автобус отправляется 29 июня.

«Ежегодно этой услугой пользуются сотни горожан и жителей Свердловской области. Путешествие на автобусах настолько понравилось, что уже с начала января к нам стали приходить запросы о продаже билетов на лето», – сообщили в пресс-службе автовокзала.

Поездка к морю проходит в современных автобусах, которые через каждые 4 часа делают остановки на кемпингах. Стоимость тура до курортов Краснодарского края составляет 9000 рублей, до курортов Абхазии – 10000 рублей, до курортов Крыма – 11000 рублей. В цену билета входит поездка туда и обратно. Путь занимает около 2 суток.

Кроме того, с Северного автовокзала можно отправиться на автобусе в курортный город Оренбургской области – Соль-Илецк. Первое отправление 26 июля, стоимость тура – 4000 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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