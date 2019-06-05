Екатеринбургу предложили перевести уральское время на час вперед

Екатеринбургский пенсионер Лев Овечкин потребовал от городских депутатов решить вопрос о переходе Свердловской области в третью часовую зону, то есть перевести уральское время на час вперед.

Обращение гражданина сегодня рассмотрела думская комиссия по здравоохранению, в которую вопрос поступил из приемной спикера Игоря Володина.

По мнению 72-летнего заявителя, нынешний часовой пояс области неблагоприятно сказывается на здоровье жителей, что подтверждается некими медицинскими исследованиями. «Я проводил эксперимент. Лег спать в 22:00 и встал в 6 утра, что по астрономическому времени соответствует 5 часам утра. И весь день чувствовал себя плохо. В другой раз лег в 23:00 и встал в 7 часов утра. И самочувствие было хорошее», – привел свои аргументы екатеринбуржец на заседании комиссии.

Депутаты удивились инициативе горожанина и осторожно поинтересовались, почему пенсионер обратился с этим вопросом в городскую думу.

Лев Овечкин рассказал, что писал в Общественную палату РФ и был на личном приеме у спикера заксобрания региона. «Людмила Бабушкина обещала, что вопрос будет рассмотрен на комитете. Но слово свое не сдержала», – заявил пожилой мужчина. Также он остался недоволен ответом свердловской прокуратуры на свой запрос и призвал городских депутатов разобраться и с этим.

«Мы благодарим вас за неравнодушие. Но у нас в стране есть единственный повелитель времени – это премьер-министр Дмитрий Медведев. Скорее всего, именно он и сможет вам помочь», – ответил Константин Киселев. Его коллега по комиссии Андрей Пирожков посоветовал пенсионеру продолжить работу с заксобранием.

«Значит, ваш ответ отрицательный. Я в шоке от такой работы», – не стал скрывать разочарования горожанин.

Чтобы успокоить посетителя, депутаты пообещали прислать ему письменный ответ с позицией думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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