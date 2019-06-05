Сегодня отмечается день конопли

Народный календарь советует жителям России заняться посадкой конопли. 5 июня отмечается день Леонтия Конопляника. Именно в этот период на Руси крестьяне высаживали в поле коноплю. «Коноплю в поле сей и на рябину гляди – коли цвет в круги, и конопли долги» – такова была главная примета этого дня.

Это растение, в современном мире объявленное вне закона, для наших предков было одним из важнейших культур, о которой заботились не меньше, чем о картофеле или пшенице. Именно поэтому в народном календаре так много примет, связанных с ее посадкой и сбором. Из нее делали пеньку и перегоняли семена на конопляное масло. Посадки конопли служили ветрозащитными экранами для других сельскохозяйственных культур. Кроме того, коноплю использовали и в медицинских целях, при невралгиях, мигрени, эпилепсии, нарушении сна и как обезболивающее средство.

Кстати, некоторые исследователи Библии утверждают, что Иисус Христос и его апостолы использовали это растение при лечении кожных и глазных заболеваний. А увидеть коноплю во сне – очень хорошая примета, означающая успех во всех делах.

В современном мире отношение к конопле далеко не такое трепетное. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку и сбыт наркотиков по 228 статье. В зависимости от тяжести совершенного преступления, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков может получить срок от 2 до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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