В Богдановиче прошли похороны детей, погибших в пожаре в воскресенье

Сегодня днем в Богдановиче простились с детьми, которые погибли в воскресенье во время пожара в многоквартирном доме на улице на Кунавина, 9. Сейчас жители города и Свердловской области собирают помощь для многодетной семьи, потерявшей четырех малышей. Напомним, что всего в семье было восемь детей, в момент трагедии взрослые уехали в Сухой Лог со страшим ребенком на соревнования, в квартире остались четыре мальчика 6 месяцев, 2 лет, 3 лет и 6 лет, а также их старшая сестра 12 лет, еще два ребенка были у бабушки. Возгорание началось на кухне. Пожарные дознаватели считают, что причиной стало неосторожное обращение с огнем или неисправность электроприборов. Девочка побежала за помощью, однако спасти ее братьев не удалось – пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тела четырех малышей.

Управление соцполитики по Богдановичскому району объявило сбор вещей для пострадавшей в результате пожара семьи. «Необходима обувь женская 36 и 39 размера, детская – для девочки 33 размера, мальчиковая – 35 размера. Одежда для девочек рост 110-116 см, 140 см, подростковая одежда 40-42 размера, а также на мальчика ростом 128-134 см. Также необходимы постельные принадлежности, подушки, одеяла, товары первой необходимости, средства личной гигиены. Сбор вещей организован в регистратуре Центра социальной помощи семье и детям на улице Новой, 16а», – сообщили в управлении.

Также в администрации города «Новому Дню» сообщили, что семье выделено жилье из маневренного фонда. Следственными органами по факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

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