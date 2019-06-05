В Петербурге сделан первый международный видеозвонок в сети 5G

Мобильные операторы «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях нового поколения 5G. Руководители компаний сделали это накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года. Примечательно, что первый международный звонок по мобильной связи 28 лет назад также был сделан в северной столице – тогда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

В июне 2019 года российские сети нового поколения проверили президент Ростелекома Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре Мегафона Фредерик Ваносчуйзе. Они позвонили в Хельсинки президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто, сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентом Мегафона и абонентом Tele2.

Президент «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил, что сеть 5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. По его словам, сети нового поколения должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов. Первым шагом для этого станет создание совместного предприятия «Ростелекома» и «Мегафона».

«Санкт-Петербург – это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G – это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах», – прокомментировал представитель «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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