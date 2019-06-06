Суд постановил арестовать счета учредителей ЕРЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в рамках дела о банкротстве арестованы счета учредителей управляющей компании «Евразийский расчетный центр». Иск в арбитражный суд Свердловской области подало «Т-плюс». Счета и имущество учредителя УК ЕРЦ Ирины Горшковой и бывшего директора Софьи Сигал арестованы на сумму 147 млн рублей.

«Горшкова и Сигал за время управления УК не предпринимали каких-либо мер для урегулирования вопроса сокращения задолженности за тепло. Благодаря решению суда экс-руководители УК не смогут передать свои активы третьим лицам и, тем самым, уйти от ответственности перед кредиторами», – пояснили в пресс-службе «Т-плюс».

Также судом приняты обеспечительные меры в виде ареста денег на счетах, запрета на регистрацию сделок по продаже имущества, снятие с учета автотранспорта, принадлежащего руководству управляющей компании. По инициативе энергетиков на рассмотрении находится спор о привлечении руководства «Евразийского расчетного центра» к субсидиарной ответственности. «Компания, не имея собственных средств, продолжала заниматься операционной деятельностью. В результате систематические неплатежи нанесли ущерб в размере ориентировочно 147 млн рублей поставщику тепла и другим кредиторам», – добавили энергетики.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

Мэрия Екатеринбурга пообещала отремонтировать 30 улиц (СПИСОК). / Ночевали в подъездах, попрошайничали в ТЦ. Сбежавших мальчиков из Режа нашли в Екатеринбурге. / «Покупали бизнес-класс, получили – недострой», – жители «элитной» высотки подают в суд на застройщика (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»