В Екатеринбурге задержали мужчину, разгромившего машину журналиста

Сегодня утром екатеринбургский журналист, шеф-редактор «Знака» Дмитрий Колезев, обнаружил свою машину разгромленной.

«Заднее стекло разбито. Вокруг раскиданы вещи из салона и какой-то мусор. Внутри на водительском месте сидит человек. Кажется, спит. Вызываю полицию. Жду наряд. В этом время человек начинает выбираться из машины. Я включаю камеру и иду к нему. Он явно не очень вменяемый, но на ногах стоит. Спрашиваю: ты кто такой? Он отвечает: «Я за сквер». Прошу назвать имя и фамилию, он называет. На машине капли крови, много грязи. Видимо, парень возился, пока пытался попасть внутрь, и поранился. Рядом валятся маленький ножик (кажется, он ковырял им замок). Полиции пока нет. Чувак решает уйти. Я его не задерживаю, просто прошу остановиться. Он не слушает, идет по Энгельса дальше. Приезжает полиция. Скидываю им видео, они едут его искать. Сейчас стою у машины и жду следователей. Что это было – не знаю. Провокация или случайность, не понимаю», – написал Колезев в своем инстаграме.

Спустя пару часов хулигана задержали. По информации владельца машины, его зовут Евгений Брацун. Ему 25 лет, он живет в Екатеринбурге. Судя по его фотографиям в соцсети «ВКонтакте», молодой человек тренируется в клубе «Ратиборец» на ЖБИ. «В настоящее время он содержится под стражей в отделе полиции № 7 Екатеринбурга. Судя по документу, имеющемуся у задержанного, Колезеву он представился правильно. Мотив его противоправного поступка устанавливается. Сыщики проводят мероприятия по установлению всех личностных данных молодого человека с явно неадекватным поведением и признаками опьянения. Остаться безнаказанным ему не удастся. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение», – сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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