Руководство екатеринбургского колледжа оставило жильцов 31 дома без горячей воды

Энергетики уже неделю не могут попасть в тепловой пункт, который находится в здании Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, чтобы включить горячую воду после окончания централизованных опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, теплопункт обеспечивает горячей водой 31 дом в Орджоникидзевском районе (ул. Корепина, Краснофлотцев, Донская, Балаклавский тупик). После проведения централизованных опрессовок специалисты ЕТК не смогли попасть в теплопункт, чтобы открыть задвижки и обеспечить жителей близлежащих домов горячей водой. Неделю назад руководство колледжа сменило замки на дверях и отказалось допустить энергетиков к оборудованию теплопункта. Вместо этого руководство колледжа неожиданно выставило требование вносить арендную плату за пользование помещением. Теплопункт эксплуатируется ЕТК с 2016 года, и требования платить за пользование помещением никогда не выдвигались.

Энергетики настаивают на необходимости включить жильцам воду, а после решать вопрос оплаты в правовом поле, но руководство колледжа от такого варианта отказывается. В результате специалисты ЕТК не могут обеспечить подачу ресурса, а жители 31 дома, школа и пять административных зданий не получают горячую воду. Энергетики уведомили о сложившейся ситуации администрацию Екатеринбурга, администрацию Орджоникидзевского района, прокуратуру и правоохранительные органы.

Екатеринбург, служба информации

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