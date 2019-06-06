«220 вольт. Высокое напряжение»: юбилей Пушкина отметят многочасовым перформансом

К 220-летию Александра Пушкина, которое отмечается сегодня, 6 июня, в центре Екатеринбурга и Литературном квартале пройдет масштабное празднование юбилея классика «Пушкин. 220 вольт. Высокое напряжение».

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы, в преддверии своего появления в Екатеринбурге Александр Сергеевич завел аккаунт в Инстаграме – @genii_pushkin – и начал сообщать известным персонам о своем приезде. «Совсем близко я... Мчусь на праздник!» – гласит сегодняшняя запись.

Программа праздника:

15:00 – «Коляда-театр». Под звуки танцующего оркестра Александра Павлова классик эффектно подъезжает на коне к театру, где проверит, как Николай Коляда ставит спектакли по его произведениям, в частности, «Бориса Годунова».

16:00 – УрФУ (Ленина, 51) – классик выяснит, знают ли студенты филологического факультета его стихи.

16:30-17:00 – «Урал Опера Балет» (Ленина, 46а): Пушкин насладится ариями из оперы «Пиковая дама», звучащими с балкона театра.

18:30 – премьера спектакля «Гробовщик» в Камерном театре в постановке Николая Коляды.

18:00-20:00 – у памятника А. С. Пушкину в Литературном квартале будет работать открытый микрофон для всех любителей стихов Пушкина.

20:00-23:00 – ди-джей бал в парке Литературного квартала (ул. Пролетарская, 14), вальс и мазурка с клубом исторических танцев «Pas de côté".

Завершится вечер рэп-баттлом от двух Пушкиных нашего времени.

Вход на все мероприятия, кроме премьеры спектакля «Гробовщик» в Камерном театре, – свободный, сообщают организаторы.

Екатеринбург, служба информации

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