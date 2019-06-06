«Коляда-театр», бары и тату-салоны Екатеринбурга сразятся на футбольном турнире «Стакан и мяч»

Любительский турнир по футболу «Стакан и мяч» пройдет в Екатеринбурге 8 июня при поддержке оператора связи «Планета». Кто достоин звания победителя, будут выяснять 12 команд: Center Club, баров «Опыт», «Телевизор», «Мизантроп», киностудии Red Pepper Film, «Коляда-театра», тату-студии Inked Brain, банка «Точка», мужской парикмахерской Boy Cut, «Дома печати», музыкального объединения «ЫWЬ» и старейшей организации активных болельщиков «Стальные Монстры».

На футбольном поле стадиона «Динамо» одновременно будут проходить два матча c таймами по 20 минут. Можно будет понаблюдать за напряженной борьбой, поддержать своего фаворита, выиграть призы от «Планеты» и просто отдохнуть, повеселиться и получить мощный заряд положительных эмоций.

«Планета» – один из лидеров отрасли, первым представивший горожанам сверхбыстрый интернет по технологии «Оптический Гигабит» и 4К-телевидение. Но при этом мы – местная компания, которая дружит с прогрессивными комьюнити Екатеринбурга. «Планета» всегда работала и будет работать с клиентами по принципу фэйр плэй, поэтому мы поддерживаем соревнование с таким же духом честной игры», – подчеркнул директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic) Олег Талалаев.

Уже сейчас, не дожидаясь 8 июня, постарайтесь угадать, кто из игроков или команд отличится на турнире. Попадете в точку – и год сверхскоростного интернета по технологии «Оптический Гигабит» от «Планеты» ваш. Победители розыгрыша будут объявлены по итогам турнира «Стакан и мяч». Если не хотите упустить свой приз, дождитесь вручения на стадионе.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.06.19

«220 вольт. Высокое напряжение»: юбилей Пушкина отметят многочасовым перформансом. / Малышевский мост откроют ко Дню города (ФОТО). / Руководство екатеринбургского колледжа оставило жильцов 31 дома без горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»