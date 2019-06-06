В Екатеринбурге напали на отделение «Почты России»

Сегодня днем в Екатеринбурге неизвестные вломились в отделение «Почты России» на Окружной, 8. Очевидцы сообщают, что к месту подъезжала скорая и полицейские, последние – в том числе с автоматами.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу от подробного комментария воздержались, сообщив, что «выполняется комплекс мер по раскрытию преступления».

«В результате нападения на городское отделение связи в Екатеринбурге никто не пострадал. Филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам для скорейшего раскрытия преступления и задержания злоумышленников. Происшествие не отразится на обслуживании клиентов, все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме. В настоящее время в почтовом отделении проводятся оперативно-следственные мероприятия. Отделение возобновит свою работу в штатном режиме завтра, 7 июня», – рассказали в пресс-службе Почты России по Свердловской области. В сообществе «Район Вторчермет – Екатеринбург» горожане говорят, что по квартирам ходят полицейские, один из подписчиков отмечает, что двое в масках вынесли из отделения 10 тысяч – но пока подтвердить эту информацию агентству не удалось.

Екатеринбург, служба информации

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