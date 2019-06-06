В центре Екатеринбурга показали народный сход – с танцами с вилами (ВИДЕО, ФОТО)

Центр Екатеринбурга сегодня переместился в прошлое на два века. На главном проспекте города Александр Пушкин разъезжал на коне, «народ безмолвствовал» и махал вилами. В честь 220-летия поэта рубили коровьи головы, пели арии с балконов и устраивали поэт-баттлы.

Народный сход в центре Екатеринбурга. ДР Пушкина

Празднование Дня рождения Пушкина для Екатеринбурга давно стало традицией: гуляния проходят ежегодно в Литературном квартале. Но в честь 220-летнего юбилея организаторы постарались и сделали программу воистину масштабной: ко Дню рождения присоединились городские театры, шоумены и даже конь.

Так, начался праздник с уличных театрализованных перфомансов, которые прошли по всему городу. Самым массовым и ярким был перфоманс у «Коляда-театра». Туда на черном коне прискакал самолично Александр Сергеевич: ему показали народные сцены из спектакля «Борис Годунов». в частности, была и известная сцена про «народ безмолвствует» – с этническими песнями и танцами с вилами – как это часто бывает у Коляды. Спектакль вызвал бурю эмоций у зрителей, а одному молодому человеку, по словам очевидцев, даже стало плохо – ему пришлось вызвать скорую. Пушкин спектаклем тоже впечатлился, но поскакал дальше.

У Оперного театра классика ждали сцены из «Пиковой дамы». Арии из классической оперы солисты исполняли прямо с балкона, выходящего на проспект Ленина.

Добавим, что празднования продолжились и вечером. В Литературном квартале запланированы чтения стихов Пушкина, в Камерном театре – премьера спектакля «Гробовщик». Кроме того, под открытым небом будут организованы ди-джей бал, вальс и мазурка с клубом исторического танца и рэп-баттл от двух Пушкиных нашего времени.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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