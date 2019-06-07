На Плотинку в центре Екатеринбурга пришли бобры

Минувшей ночью в центре Екатеринбурга были замечены бобры. Животных увидели неподалеку от Плотинки. Бобров сфотографировали рабочие, которые монтируют площадку ежегодного фестиваля барбекю. Он пройдет в ближайшие выходные.

«У нас первый гость. К вам приходили на фестиваль бобры?» – написала директор гастрономического журнала «Стол» Наталия Черепанова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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