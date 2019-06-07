В Екатеринбурге задержали газелиста, насмерть сбившего пешехода три недели назад

В Екатеринбурге задержали водителя «газели», который насмерть сбил пешехода. ДТП ночью 17 мая на 16-м км дублера Сибирского тракта. Мужчина 25 лет двигался по краю проезжей части в попутном направлении, когда на него наехала грузовая «газель». После происшествия водитель с места ДТП скрылся, а пешеход погиб от полученных травм.

При осмотре места происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили часть правого бокового зеркала от автомобиля, так удалось установить марку машины. Через некоторое время гаишники выяснили госномер и собственника «газели», а также его адрес. «Во дворе дома, где живет водитель, сотрудники ГИБДД и обнаружили разыскиваемый автомобиль. Осмотрев его, они установили, что правое боковое зеркало было совсем недавно поменяно на новое. Также они зафиксировали вмятины на стойке с правой стороны», – рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

36-летний владелец «газели» сознался, что сбил пешехода. Сейчас по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Тот факт, что водитель скрылся с места происшествия, станет отягчающим обстоятельством при принятии решения. Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что в четырех случаях из пяти водителей, скрывшихся с мест ДТП, обязательно находят: на них указывают свидетели или обстоятельства, доказывающие причастность к происшествию того или иного автомобиля, водителя», – добавили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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