Екатеринбуржца будут судить за пальбу из ружья по соседнему дому (ФОТО)

Жителя Екатеринбурга будут судить по обвинению в хулиганстве с применением оружия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, 28 мая в полицию обратилась жительница дома по улице Феофанова (поселок Широкая Речка). Женщина рассказала, что, вернувшись с работы, увидела дырку на стене в комнате и характерное отверстие в окне. Приехавшие на место сотрудники полиции установили место, откуда могли стрелять, и быстро нашли подозреваемого в доме напротив. Это оказался безработный 39-летний мужчина. В ходе обыска в его квартире были обнаружены газовый и пневматический пистолеты, а также обрез ружья, из которого он и стрелял.

Гражданина доставили в местный отдел полиции, где он объяснил, что несколько дней пил дома один, а потом вдруг решил взять в руки обрез, который сам случайно выстрелил в сторону соседнего дома. Мужчина полностью раскаялся в содеянном. Ружье у него изъяли. Подозреваемый рассказал, что якобы нашел его на пустыре на берегу реки Патрушихи и принес домой без какой-то определенной цели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание за подобное преступление составляет 5 лет лишения свободы. До решения суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, служба информации

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