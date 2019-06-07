Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре на Уралмаше (ФОТО)

Тела двух человек были обнаружены сегодня ночью во время тушения пожара в двухквартирном доме в переулке Суворовском в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК по Свердловской области, следственный отдел по Орджоникидзевскому району организовал проверку. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Очаг возгорания находился в одной из комнат квартиры, где проживали погибшие мужчина и женщина. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

В рамках доследственной проверки следователи СКР, сотрудники МЧС и полиции установят все обстоятельства случившегося. Точные причины смерти мужчины и женщины будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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