В субботу в Екатеринбурге будут искать радиоактивное излучение. В этот день в УрФУ пройдут соревнования, участники которых при помощи специального оборудования должны будут определить источники ионизирующего излучения в помещении, отметить их на схеме и провести измерения.

Как сообщили в пресс-службе вуза, соревнования состоятся в рамках проходящего в эти дни в Екатеринбурге IV отраслевого чемпионата AtomSkills 2019.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

Депутаты перенесли заседание рабочей группы по храму на вечер. / Антимонопольщики рассказали, как мусорный оператор «Рифей» завысил зарплаты и нормативы за счет жителей. / Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре на Уралмаше (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»