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Пятница, 7 июня 2019, 11:16 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге будут искать радиоактивное излучение

В субботу в Екатеринбурге будут искать радиоактивное излучение. В этот день в УрФУ пройдут соревнования, участники которых при помощи специального оборудования должны будут определить источники ионизирующего излучения в помещении, отметить их на схеме и провести измерения.

Как сообщили в пресс-службе вуза, соревнования состоятся в рамках проходящего в эти дни в Екатеринбурге IV отраслевого чемпионата AtomSkills 2019.

Екатеринбург, Елена Сычева

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