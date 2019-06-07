Супругам, обвиняемым в изготовлении детского порно, грозит по 15 лет колонии (ФОТО)

Сегодня в Чкаловском районном суде Екатеринбурга проходят прения сторон по неоднозначному делу об изготовлении детского порно. Все заседания проходят в закрытом режиме, так как в материалах фигурируют данные и личность потерпевшего ребенка.

Супругам Ивановым (фамилии были изменены в интересах несовершеннолетнего) выдвинуто обвинение по восьми статьям УК, в том числе «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием Интернета» и «Похищение человека группой лиц с применением насилия, оружия или пли предметов, используемых в качестве оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Отец ребенка

Сами обвиняемые отказались комментировать ситуацию, заявив, что дали подписку о неразглашении до вынесения приговора. Адвокат Игоря Иванова Ольга Будлянская рассказала: ее клиент обвиняется в том, что забрал ребенка от первого брака у бывшей супруги. «Отец забрал дочь у матери, считая, что там она подвержена садомазохистскому и сексуальному насилию. Игорь забрал ребенка, а через полтора месяца появилось восемь видео, снятых отцом и его нынешней супругой, где девочка рассказывает, как над ней издевался сожитель бывшей жены Иванова – и на Ивановых завели уголовное дело. Из-за видео, где они расспрашивают и просто задают вопросы, и снимают это, чтобы как-то подтвердить эти факты», – рассказывает корреспонденту РИА «Новый День» адвокат обвиняемого.

Адвокат Ольга Будлянская

Сейчас Ивановы (отец девочки и его нынешняя жена) находятся под подпиской о невыезде. Как стало известно РИА «Новый День», во время прений сторон в суде прокурор попросил приговорить супругов к 14-15 годам лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

«Это страшно греховный проект!» – ученые РАН о храме в сквере. / В Екатеринбурге будут искать радиоактивное излучение. / Депутаты перенесли заседание рабочей группы по храму на вечер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»