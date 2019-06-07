Глава ГК «Кортрос» Голубицкий признан «персоной №1» в сфере недвижимости

Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий получил международную награду в номинации «Персона №1» по версии ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости».

Как сообщили в пресс-службе компании, в этой номинации рассматривались заслуги наиболее успешных лидеров рынка недвижимости, внесших личный вклад в развитие отрасли. Так, с подачи президента «Кортрос» в настоящее время идет развитие брендов. Например, в Москве появился квартал жилых небоскребов Headliner, а сейчас дом этого же бренда строится уже в Перми. Кроме того, девелопер выступает за внедрение умных технологий в жилищном строительстве. В феврале этого года между Минстроем РФ и ГК «Кортрос» было подписано соглашение об использовании разработок компании в реализации нацпроекта «Умный город».

Проектные офисы холдинга расположены в таких крупных городах как Москва, Cанкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь. В уральской столице ГК «Кортрос» занимается строительством Академического микрорайона.

Вениамин Голубицкий возглавляет холдинг с 2005 года. Ранее он в течение девяти лет работал в госорганах Свердловской области – был главой МУГИСО, областным депутатом, руководителем администрации губернатора. В 2018 году президент «Кортрос» был удостоен еще одной престижной награды в сфере недвижимости RREF Awards в номинации «Репутация и доверие».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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