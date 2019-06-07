Из социального центра в Екатеринбурге сбежала 17-летняя девушка (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнюю Ксению Печалину, которая около 6 часов утра 1 июня самовольно ушла из центра помощи семье и детям, расположенного на Байкальской, 37, и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе городского УМВД, рост девушки – 155 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые ниже плеч, брови прямые темные, глаза голубые, подбородок прямой.

На момент ухода была одета в синюю куртку, черные лосины, светлые кроссовки.

Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ксении, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, (343)356-46-35(44) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.06.19

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