Подъезд дома в Кольцово около трех недель затоплен сточными водами (ФОТО)

Жители дома № 21 на улице Бахчиванджи в поселке Кольцово около трех недель страдают от выхода наружу стоков из неисправной канализации. Об этом стало известно из сообщения в сообществе «Инцидент Екатеринбург». На месте ЧП побывал корреспондент РИА «Новый День».

Как рассказал местный житель, входная группа второго подъезда многоквартирника затоплена сточными водами. Люди вынуждены терпеть запах нечистот и преодолевать первый этаж с помощью сооруженной на скорую руку коммунальщиками переправы из досок.

Обслуживанием дома занимается УК «Ремстройкомплекс». Начальник аварийно-диспетчерской службы Сергей Васильев рассказал журналисту «Нового Дня», что проблема существует около двух недель. По словам специалиста, в подъезде есть недобросовестные жители, которые умудряются спускать в унитазы тряпки – ветошь была обнаружена в системе канализации во время аварийного устранения засора.

Сами трубы в здании старые, можно сказать, ветхие. «Сегодня работы завершены. Аварийный участок заменен. Надеемся, что сейчас не будут возникать засоры. В подъезде проведут дезинфекцию. К вечеру последствия аварии будут ликвидированы», – пояснил Сергей Васильев.

Екатеринбург, служба информации

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