Крупный пожар произошел на территории колонии на Урале

На территории ИК-8 в Гаринском районе Свердловской области ликвидируют крупный пожар. По предварительным данным МЧС, огнем охвачены три жилых барака для осужденных и производственно-складское помещение. Площадь возгорания составляет около 2 тысяч кв.м.

В тушении пожара участвуют 8 единиц техники и 35 огнеборцев. В качестве дополнительной силы был привлечен опорный пункт пожаротушения из Верхотурья.

Из Екатеринбурга к месту возгорания Ми-8 МЧС России с водопроливным устройством. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Тем временем прокуратура организует проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной деятельности на территории ФКУ «ИК №8 ГУФСИН России по Свердловской области». «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет устанавливать обстоятельства возгорания. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщила прокуратура Свердловской области.

Свердловская область, служба информации

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