Крупный пожар в исправительной колонии потушен (ФОТО)

Крупный пожар на территории исправительной колонии №8 в Гаринском районе потушен. Как сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области, пострадавших в возгорании нет, 550 осужденных находятся в безопасном месте на территории исправительной колонии. Основная причина пожара – сухая и ветреная погода, отметили в ведомстве.

Ранее «Новый День» писал о том, что огнем были охвачены три жилых барака для осужденных и производственно-складское помещение. Площадь возгорания составляла около 2 тысяч кв.м. По уточненным данным, огнем повреждены 5 зданий, а площадь пожара составила 3 тысячи кв. метров.

В тушении пожара участвовали 8 единиц техники и 35 человек. Задействован был вертолет МИ-8 МЧС РФ.

Гаринский район, служба информации

Гаринский район. Другие новости 08.06.19

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