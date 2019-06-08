Российских бегунов-любителей допустили до марафона в Африке только после разбирательства в суде

Почти 70 российских бегунов-любителей, которые отправились в ЮАР на самый массовый ультрамарафон в мире Comrades. 87 km Up run, вынуждены были подать в суд на организаторов спортивного мероприятия. За два дня до старта российским гражданам отказались выдавать номера и стартовые пакеты.

Всего в южноафриканский Дурбан приехали 69 непрофессиональных атлетов из разных городов России. Часть из них – 11 человек – получили номера без проблем. Остальным же отказали в выдаче, а после начали процедуру аннулирования уже выданных россиянам стартовых пакетов. Представители Comrades Marathon и ASA (Федерации легкой атлетики Южной Африки) настаивали на том, что россияне не могут участвовать в марафоне, за что, кстати, заплатили деньги, по причине дисквалификации Всероссийской легкоатлетической ассоциации.

Одним из тех, кому отказали в участии, был екатеринбургский врач Александр Гальперин. «Нас действительно не допускали для участия в Comrades марафоне. Нас, любителей, приехавших самостоятельно в Южную Африку. Первоначально, проблема в дисквалификации Федерации легкой атлетики России. Но мы – любители и в Федерации не состоим. Но Африканская ассоциация считает, что мы должны предоставлять какие-то письма от IAAF, что собственно и было сделано. Нас всех спокойно зарегистрировали, взяли деньги за участие, высылали различные письма, а при получении номеров уже в Дурбане категорически отказали. Тут надо сказать, что большинство организаторов марафона были за нас и они нам подсказали путь – через суд добиться участия и дали контакты адвокатов.

Кто из нас мог поверить, что за 2 дня до марафона через суд можно чего-то добиться? Я не верил, точно. Опыт такой. Но, оказывается, это возможно. Важно ещё сказать, какая у нас здесь собралась крутая команда. Все организовались, нашлись люди, которые на хорошем уровне английского могли вести переговоры и принимать ответственные решения. При помощи адвокатов был составлен иск, в течение 2 часов передан в суд и африканская ассоциация ASA пошла на мировое соглашение. Нам всем выдали номера, и 9 июня все участники из России бегут Comrades. Невероятно, но через суд в Южной Африке можно решить проблему в течение нескольких часов. После опустошения вчерашнего дня, появилась уверенность, что несправедливость можно победить в суде. Это был очень хороший опыт», – написал он на своей странице в фейсбуке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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