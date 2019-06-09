На ВИЗе горела школа

Сегодня после полудня в Екатеринбурге горела неэксплуатируемая школа № 41 по улице Котельникова, на ВИЗе. По данным МЧС, здание находится на реконструкции.

Огнем было охвачено 30 кв. м. Воспламенился мусор на первом этаже. Ликвидировать возгорание огнеборцы смогли в течение 28 минут. В тушении участвовали 8 человек личного состава и две единицы пожарной-спасательной техники.

Екатеринбург, служба информации

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