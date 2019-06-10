В Екатеринбурге экстренно сел борт, летевший из Москвы в Томск

В Екатеринбурге сегодня ночью из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Москва – Томск.
Борт вылетел из Домодедово в 23:21 и должен был прибыть в Томск в 06:35.
Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», неполадки были устранены в Кольцово. Рейс в итоге задержался примерно на 5 часов. К настоящему времени борт уже приземлился в Томске. «Авиакомпания приносит извинения пассажирам за временные неудобства и рассчитывает на понимание требований, связанных с безопасностью полетов», – добавили в компании.
Екатеринбург, служба информации
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