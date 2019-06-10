В Екатеринбурге за воскресенье в ДТП пострадали трое детей

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трех дорожных аварий, в которых пострадали дети. Все три ДТП случились 9 июня в разных районах города.

Так, на 7 километре Московского тракта около 10 часов утра автомобиль ВАЗ-21041 при перестроении столкнулся с рейсовым автобусом «НефАЗ 5299», который двигался в попутном направлении. За рулем легковушки находилась 81-летняя женщина. В результате аварии пострадал двухлетний ребенок, сидящий в коляске на посадочной платформе салона автобуса.

Второе ДТП было зарегистрировано во дворе дома № 30 по улице Титова. Водитель «Тойоты» наехал на девятилетнюю девочку, которая неожиданно появилась из-за припаркованного автомобиля. Девочка катилась, сидя на скейтборде с вытянутыми ногами вперед. Водитель успел заметить ее только благодаря тому, что у его машины руль справа. Медики констатировали у пострадавшей подозрение на перелом бедра.

Еще одна авария случилась уже днем на Восточной, 76. «Опель Астра» при выезде с парковки ТЦ «Яблоко» сбил 16-летнюю девушку, которая переходила улицу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Все пострадавшие были доставлены в детскую городскую больницу № 9 с травмами различной тяжести. Причины дорожно-транспортных происшествий будут установлены в ходе расследования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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