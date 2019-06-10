Молоко в Свердловской области дорожает со скоростью рубль в месяц

Стерилизованное молоко в Свердловской области с начала 2019 года до конца апреля подорожало почти на три рубля за литр.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, в январе литр стерилизованного молока в среднем по области стол 83 рубля 82 копейки. Дороже всего, 88,84 рубля, молоко стоило в Екатеринбурге, а дешевле – 76,26 – в Каменске-Уральском.

К концу апреля средняя цена молока по области поднялась до 86,12 рубля. В Екатеринбурге оно стоит 89,62 рубля за литр, в Каменске-Уральском – 83,01 рубля, в Нижнем Тагиле – 84,90.

Екатеринбург, служба информации

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