Молоко в Свердловской области дорожает со скоростью рубль в месяц

Стерилизованное молоко в Свердловской области с начала 2019 года до конца апреля подорожало почти на три рубля за литр.
Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, в январе литр стерилизованного молока в среднем по области стол 83 рубля 82 копейки. Дороже всего, 88,84 рубля, молоко стоило в Екатеринбурге, а дешевле – 76,26 – в Каменске-Уральском.
К концу апреля средняя цена молока по области поднялась до 86,12 рубля. В Екатеринбурге оно стоит 89,62 рубля за литр, в Каменске-Уральском – 83,01 рубля, в Нижнем Тагиле – 84,90.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 10.06.19
В Екатеринбурге за воскресенье в ДТП пострадали трое детей. / В Екатеринбург приехало руководство FISU: смотреть, годится ли он для Универсиады. / Ночью в Екатеринбурге появился памятник неизвестному стрит-артеру (ФОТО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»