Жители «энергоэффективных» высоток вынуждены оплачивать огромные счета за отопление из-за застройщика

Жители комплекса «Калиновский» на Эльмаше вынуждены оплачивать огромные счета за отопление, хотя застройщик домов при заключении договоров обещал, что установит приборы учета, которые позволят людям экономить на энергии. На деле все вышло по-другому. Речь идет о двух домах, № 106/1 и № 106/2, на улице Шефской.

Как рассказал «Новому Дню» владелец квартир в одной из жилых высоток Александр Фирсов, покупателям квартиры застройщик – «ЛСР. Недвижимость-Урал» – обещал, что это будут дома повышенной энергоэффективности. «Когда мы заключали договоры долевого участия, застройщик пообещал, что в домах за тепловую энергию жители будут рассчитываться по показаниям приборов учета – как общедомовым, так и индивидуальным. После того, как мы подписали акты приема и передачи жилья, заехали в квартиры, у нас появились вопросы к управляющей компании – правильно ли нам начисляются платежи по теплу. В месяц выходило больше 5 тысяч рублей. Соседи написали письмо в ГЖИ (департамент по госжилстройнадзору Свердловской области, – прим. ред.), чтобы проверить правильность начислений. После проверки было вынесено постановление в адрес УК, что наши два дома имеют один общедомовой прибор учета тепла, поэтому вести расчеты за отопление по обоим домам нужно по нормативу», – рассказал Александр, отметив, что счетчики и регуляторы в квартирах стоят.

Собственники квартир запросили документацию у застройщика и энергетиков, в частности, технические условия. «ЛСР заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, им выдали техусловия на установку приборов учета тепла, в которых сказано, что должны быть выполнены требования постановления правительства № 1034 по коммерческому учету тепла. При этом в ПП РФ № 354 определены формулы расчетов для домов, где есть общедомовые и индивидуальные счетчики, и в этом документе не предусмотрена возможность применять формулу для фактического учета при обслуживании комплекса домов одним ОДПУ. Она подразумевает строго: один дом – один общий прибор учета. Поэтому ГЖИ вынесла решение, что коллективный счетчик не может применяться для расчетов», – пояснил собеседник агентства.

При этом представители застройщика в социальных сетях утверждают, что сделали все возможное со своей стороны и поставили не один прибор учета на два дома, а целых три. «В ваших домах установлено в общей сложности три счетчика учета тепловой энергии. Первый – для учета тепла двух домов, два других – для каждого дома по отдельности. С технической точки зрения, по данным счетчикам вести коммерческий учет тепловой энергии предоставляется возможным», – говорится в ответе официального представителя «ЛСР. Недвижимость-Урал».

Однако жители «Калиновского» настаивают, что переговоры с застройщиком ни к чему не привели, и все расчеты по теплу производятся по нормативу, т.к. ОДПУ все же один. «Наша претензия в адрес застройщика с требованием за свой счет и своими силами устранить недостатки, то есть поставить по общедомовому счетчику на каждый дом, получила отрицательный ответ. Застройщик сослался на то, что все проекты согласованы со всеми инстанциями, дома подписаны в эксплуатацию, а претензии, которые мы им предъявляем, необоснованны. Поэтому мы решили обратиться в суд», – отметил Александр.

По его словам, исковое заявление от жителей Шефской, 106/1 и 106/2, уже подано в Орджоникидзевский райсуд. О дате слушания будет объявлено позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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