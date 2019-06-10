В Красноуфимске была найдена мертвой мать троих детей

Мать троих детей была найдена мертвой в собственном доме. Инцидент произошел еще 30 мая, но в прессу информация попала только сегодня.

Как сообщил «Вечерним ведомостям» местный житель, в этот день в детском саду № 18 проходил выпускной. Там заметили, что деньги на подарки детям и персоналу дошкольного образовательного учреждения пропали. Женщина, которая их собирала, тоже не пришла. На празднике был один из ее детей. А к вечеру стало известно, что мать ребенка нашли мертвой дома.

Следственным отделом СКР по Красноуфимску по факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Как пояснили корреспонденту «Нового Дня» представители ведомства, факт суицида на данном этапе не подтвержден.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 10.06.19

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