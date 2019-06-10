Водитель легковушки избил женщину – водителя автобуса головой об асфальт

Сегодня в центре Екатеринбурга, возле перекрестка Восточная – Малышева, произошел конфликт между водителями легковушки и рейсового автобуса.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу, инцидент случился около 11:30. Как пишет «66.ру» со ссылкой на очевидцев, из легкового автомобиля вышли несколько мужчин и набросились на сотрудницу АТП. Женщину вытащили из автобуса и стали бить головой об асфальт.

Как уточнили в полиции, пострадавшую госпитализировали. На данный момент второй участник конфликта – ранее судимый – задержан и доставлен в отделение полиции. «Он признал свою вину и пояснил, что причиной инцидента стала спорная дорожная ситуация. Полиция проводит проверку, по результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшей будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

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