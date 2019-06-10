«Депутатику нравится»: заксо украсили карикатурами на коррупционеров (ФОТО)

В здании свердловского заксобрания открылась передвижная выставка карикатур на тему борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс карикатур организовал Союз малого и среднего предпринимательства при поддержке департамента молодежной политики, а авторами стали в основном студенты художественного училища имени Шадра и Уральской архитектурной академии.

Выставка проходит на третьем этаже – постоянном месте проведения заседаний комитета по бюджету, финансам и налогам. Как раз сегодня там заслушивали министра финансов Галину Кулаченко с сообщением об исполнении областного бюджета за 2018 год.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что у него пока не было времени рассмотреть выставку, но он на 99,9% убежден, что депутатская деятельность никакого простора для коррупции не дает. «Депутаты, работающие на постоянной основе, находятся под увеличительным стеклом. Мы отчитываемся о доходах, мы должны соблюдать множество ограничений. Если что нарушишь – сразу без мандата останешься. Да и потом, что такое депутатская работа? Это написание законов. Как я могу, разрабатывая законопроект для всего населения Свердловской области, «зашить» туда какую-то личную выгоду для себя?» – пояснил депутат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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