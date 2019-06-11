В «Планете» рассказали, как максимально эффективно использовать возможности цифрового ТВ

С начала июня 2019 года базовые эфирные каналы в Свердловской области переведены с аналогового на цифровое вещание. Если вы не мыслите домашний комфорт без старых добрых СТС, Ren-TV, Первого, «России-1», ТНТ, «Матч-ТВ» и других столпов российского телевидения, то срочно настраивайте для своего домашнего телевизора прием цифрового сигнала. Как это сделать, можно посмотреть на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В службе по связям с общественностью ведущего уральского оператора связи «Планета» предлагают рассмотреть, что изменится для обычных телезрителей. Стоит отметить, что «Планета» более 10 лет, с 2006 года, предоставляет услуги цифрового телевидения и при этом никогда не занималась аналоговым, несмотря на то, что массовый переход на цифру происходит только сейчас.

«В стратегии бренда «Планета» во главе угла всегда было бескомпромиссно высокое качество продукта. Суть технологий, которые мы используем, – пакетная передача любых данных. Будь то интернет-трафик, голосовая связь или телевидение. Цифровые технологии вкупе с производительной сетью передачи данных дают нам и нашим клиентам практически неограниченные возможности в количестве и качестве телеканалов, а также развитии новых, очень нужных пользователю интерактивных сервисов», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic).

Напомним, что раньше телезрители сами могли с помощью антенны настроить у себя дома базовые каналы, не прибегая к услугам специализированного оператора. При этом экономия сопровождалась ограниченным числом каналов и нестабильным качеством.

Настроить прием цифрового сигнала тоже можно своими силами. Как и при аналоге, в дальнейшем зрители не обязаны подключаться к оператору. То есть если человек решил обойтись без него, то все равно сможет смотреть 21 эфирный канал. В этом случае переход на цифру дает жителям Среднего Урала:

1. Гораздо более высокое качество изображения и звука, даже если на цифру перешли с тем же телевизором, который служил вам при аналоге.

2. Нет помех связи: «снег», рябь, подергивания, остановки вещания и другие мелкие неприятности – в прошлом. Цифровой сигнал более устойчив к помехам и не зависит от погоды.

Итак, зритель получает более надежное телевидение с более качественной картинкой. Список плюсов значительно увеличится, если все-таки будет принято решение воспользоваться услугами какого-либо из операторов. Это связано с двумя основными особенностями.

Первая: операторы связи используют другой, не такой, как эфирные каналы, метод передачи сигнала – по кабелю. Это автоматически влечет более высокую надежность связи и отсутствие ограничений по объему передаваемых данных. Поэтому, например, «Планета» и предлагает не 21 канал, а 316.

И вторая особенность – проводные операторы используют современные технологии, которые позволяют отправителю и получателю обмениваться запросами и ответами, то есть обеспечивают интерактивность. Для нас с вами это означает возможность управлять своим телевидением и смотреть его в удобном режиме.

Итак, с помощью современных операторов телевидения переход на цифру даст следующие плюсы:

1. Максимальное на сегодня качество картинки (HD, 4К – в четыре раза превосходит HD) и звука. Это особенно интересно владельцам больших телевизоров последних моделей. На аналоге их возможности не использовались сполна. Эфирные цифровые каналы также пока не вещают в данных форматах.

2. Огромное количество каналов, среди которых можно выбрать именно те, что нужны в вашей семье: любимые передачи, премьеры фильмов и сериалов, музыка, юмор, мультфильмы, новости, природа и др. Вы получаете индивидуальное, узкоспециализированное телевидение, которое отвечает вашим интересам, а не подобранный для среднестатистического телезрителя набор каналов.

3. Просмотр любимых передач в удобном режиме. На аналоге нужно было подстраиваться под телепрограмму. Если фильм закончился, его уже было не посмотреть. На цифре его можно повторить, поставить на паузу или перемотать.

4. Возможность прокачивать знание иностранных языков. Есть каналы, которые постоянно вещают, например, на английском. А есть на разных языках. А вы просто выбираете нужную звуковую дорожку.

«Благодаря подходу, который мы выбрали много лет назад, сейчас цифровое телевидение «Планеты» – это 316 телеканалов, среди которых 87 HD и 6 Ultra HD, а также целая серия интерактивных сервисов: телепрограмма, поиск передач, архив передач с глубиной до 7 дней, пауза и перемотка. В ближайшее время мы выведем на рынок сервис «Голосовое управление телевидением». Но главное отличие цифрового вещания «Планеты» от аналогового – это неизменяемое качество изображения. Сеть позволяет без задержек передавать исходную картинку получателю. Это здорово заметно, если поставить рядом телевизор другого поставщика», – отмечают в компании.

Чтобы подключиться к «Планете», оставьте заявку на сайте или по телефону: 8-800-7-555-051.

Екатеринбург, служба информации

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