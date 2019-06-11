На улице Радищева машина МЧС заблокировала трамвайные пути. Идет проверка (ФОТО)

Сегодня около 8:30 на остановке Радищева трамвайное движение в сторону цирка было заблокировано машиной МЧС.

По улице Радищева в направлении от Московской к 8 Марта скопилось несколько трамваев. Кондуктор одного из них сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что в вагоне были обнаружены бесхозные вещи. В настоящее время идет проверка.

Автомобильное движение по улице Радищева в обоих направлениях свободное.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

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