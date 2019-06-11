В ЦПКиО перестанут ходить трамваи

В Екатеринбурге закроют движение трамваев в ЦПКиО на выходные. Ограничение вводится от остановки «Дом художника» до конечной в обе стороны.

Как сообщается на сайте ТТУ, на перекрестке улиц Луначарского и Декабристов будут ремонтировать трамвайные пути, движение закрывается с 23:00 пятницы, 14 июня, до 06:00 понедельника, 17 июня, по улицам Луначарского, Тверитина, Мичурина.

Движение поменяют следующие маршруты:

№ 6: Ст. Машиностроителей – ул. Халтурина – Верх-Исетский бульвар – пр. Ленина – р/к Исеть;

№ 10: Ст. 7 Ключей – ул. Техническая – ул. Халтурина – Верх-Исетский бульвар – ул. Московская – ул. Радищева – ул. 8 Марта – ст. Южная;

№ 20 будет закрыт;

№ 21: ст. ВИЗ – ул. Белореченская – ул. Радищева – ул. Куйбышева – ул. Луначарского – р/к Исеть.

Екатеринбург, служба информации

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