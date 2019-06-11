В Екатеринбурге начинается сезон тополиного пуха

В Екатеринбурге начинают пылить тополя. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», эти деревья высаживались на улицах города в 80-х годах прошлого века. Выбор был обусловлен быстрым ростом зеленой массы, способной впитывать в себя углекислый газ, собирать пыль.

Поскольку пух от тополей доставлял много неудобств горожанам, страдающих аллергиями, несколько лет назад городу обещали, что их заменят на яблони и липы. В последний год практикуется даже не замена, а механическое обрезание веток тополей под ноль, в результате чего высокие пни на месте стрижки остаются не только без пуха, но и без веток и листьев.

Несмотря на предпринимаемые меры, тополиный пух продолжает лететь по городу, в связи с чем пожарная служба в очередной раз выступает с рекомендацией не жечь его и вообще аккуратно пользоваться огнем вблизи пуховых залежей. А аллергологи рекомендуют после посещения улицы тщательно мыть нос, глаза и кожу рук, лица. Опасен, как известно, не сам тополиный пух, а уличная пыль и пыльца других растений, которая переносится пухом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.19

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